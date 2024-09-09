Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı için Arjantin İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı. Törende, yeni eğitim yılına dair hedefler ve beklentiler üzerine konuşmalar yapıldı. Bakan Tekin, eğitimde kaliteyi artırmayı ve öğrencilere daha iyi imkanlar sunmayı amaçladıklarını vurguladı.
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9.09.2024 17:22:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin, Eğitim Yılı Açılışında - Son Dakika
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