Milli Eğitim Bakanı Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde bir araya geldi.

24.11.2024 20:52
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde bir araya geldi.

Ankara Gölbaşı'nda bulunan Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 'Köklerden Geleceğe Öğretmen' başlıklı program, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımı ile gerçekleştirildi. Program vesilesiyle Bakan Tekin, Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, etkinlik salonunda bulunan öğretmenlere gül hediye ederek günlerini kutladı. Ardından Maarif Orkestrası, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile özdeşleşen 'Mağusa Limanı' ve çeşitli türküleri seslendirdi.

Bakan Tekin yaptığı konuşmada, "Evlatlarımıza yeni ufuklar açan ve ülkemizi aydınlık yarımlara taşıyan değerli öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinin 96'ncu yıl dönümünde siz kıymetli öğretmenlerimizle bir kez daha birlikte beraberliğimizi pekiştirmenin mutluluğu içerisindeyim. Değerli meslektaşlarım sizleri gerçek anlamda yol arkadaşım olarak kabul ediyorum. Çünkü bu milletin her nesli gibi kutsal kabul ettiğimiz son neslinin üstün menfaatlerinin tesisi için sizlerle birlikte bir yolda aynı hedefe doğru yürümeye çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Sizler modelimizin maksadına ulaşmasında en kilit konumda olan kişilersiniz"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yeni eğitim öğretim yılında başlandığını hatırlatan Tekin, "Yeni Maarif Modelimizde çocuklarımızı milli, manevi ve insani değerler istikametinde okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan, eleştirel bakabilen, çözüm odaklı yetkin şahsiyetler olarak yetiştirmek istiyoruz. Sizler modelimizin maksadına ulaşmasında en kilit konumda olan kişilersiniz. Sizlerin bu modele sahip çıkması hem bizler için hem milletimiz için hem de modelimiz için oldukça önemli. Kendi birikip ve tecrübenizle evlatlarımızın ihtiyaçları ve yetenekleri doğrultusunda yeni öğretim programlarını siz hayata kaldıracaksınız. Sizlere bu anlamda güvenim sonsuzdur" diye konuştu.

"Öğretmenlerimize şiddet suçu işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının önüne geçilmiştir"

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdiğine değinen Bakan Tekin, "Öğretmenlik mesleği kanunun yürürlük kazanmasıyla birlikte Milli Eğitim Akademisi de resmi olarak kurulmuş oldu. Öğretmenlerimizin istihdam ve hizmetçi eğitim süreçlerini yetkin akademisyenlerle ama uygulama ağırlıklı bir şekilde yürüteceğimiz yepyeni bir dönemi başlatmış olduk. Bunların yanında bu kanunla eğitimcilerimize yönelik şiddet suçlarının cezaları yüzde 50 oranında artırılmış ve şiddet suçu işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının önüne geçilmiştir. Hakkın yerini bulması ve öğretmenlerimizin güvenliği, selameti için gereken her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Program Bakan Tekin'in öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu - Son Dakika

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