Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Tekin\'den Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Açıklamaları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen AK Parti Tatvan 8. Olağan Kongresi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eleştirilerine yanıt verdi. Tekin, muhalefetin itirazlarına dair açıklamalar yaptı ve modelin evrensel laiklik uygulamalarıyla örtüştüğünü belirtti.

19.10.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen AK Parti Tatvan 8. Olağan Kongresi'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni CHP ile DEM partilerinin eleştirdiklerini belirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesi Tatvan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Tatvan 8. Olağan Kongresi'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda kürsüye çıkan Bakan Tekin, "Türkiye artık böyle dünyada demokrasi uygulamasıyla dalga geçilen bir ülke değil. Türkiye artık demokratik olgunluk düzeyi, çağdaş demokrasiler düzeyine gelmiş bir ülke. Cumhurbaşkanımıza bunun için ayrıca teşekkür teşekkür ediyorum. Biz Mayıs ayında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla bir program uygulamaya koyduk. Uygulamaya koyduğumuz bu program 2 boyutu var. Bir dünyada uygulanan eğitim öğretim modelleriyle programla müfredatla bire bir örtüşen uyumlu bir boyutu var. Yani dünyanın gelişmiş eğitim açısından gelişmiş ülkeler neyi alıyorsa biz de onu alıyoruz. Birinci boyutu bu. Onların yanına, Anadolu insanının bu ülkeyi bir arada tutan temel referans değerleri, bu milleti bir arada tutan temel değerler ne ise onu da bu müfredatın içine koyduk. ve adına da dedik ki Türkiye'ye özgü bir model, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Şimdi muhalefet itiraz ediyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve Dem Parti grubunun eleştirileri var. Ben onlara her ortamda soruyorum. Acaba neye itiraz ediyorsunuz? Dünyadaki uygulamaları aynen almamıza mı itiraz ediyorsunuz. Siz itiraz etseniz de etmeseniz de biz bu değerler silsilesini ilanihaye yaşatacağız. Siz ne derseniz deyin, şurada gördüğümüz insanların kapı kapı dolaşarak biz şöyle bir eğitim modeli, eğitim sistemi getireceğiz diye insanlara taahhüt ettiği şeyleri biz hayata geçireceğiz. Mesela CHP grubu itiraz ediyor. Hangi açıdan itiraz ediyor? Bana diyor ki laiklik ilkeleriyle örtüşmüyor. Ben de cevap veriyorum, diyorum ki bizim getirdiğimiz model evrensel laiklik uygulamalarıyla, uluslararası hukukun koruma altına aldığı laiklik uygulamalarıyla bire bir örtüşüyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin laiklik anlayışı ile benim laiklik anlayışım örtüşmüyor. Ben hür anlamda dini inanç ve ibadetlerin devlet garantisi altına alındığı, dini inanç ve ibadet hürriyetini devlet tarafından sağlandığı ortamı laiklik gereği görüyorum. Bu açıdan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirilerine ciddiye almıyorum. Beni başka kim eleştiriyor biliyor musunuz arkadaşlar, bir hafta boyunca Fransız televizyonları eleştirdi. Niye eleştirdi? Ülkemizde sömürge mantığıyla hareket eden yabancı okullara karşı çıktığım için beni eleştirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirdiğimizde 15 gün boyunca Yunanistan televizyonları beni yerden yere vurdular, eleştirdiler" diye konuştu.

Bakan Tekin, Tatvan'daki kongrenin ardından yarın Ahlat'ta düzenlenecek olan kurum içi toplantısını gerçekleştirmek için Ahlat'a hareket etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Yusuf Tekin, Politika, AK Parti, Türkiye, Eğitim, Tatvan, bitlis, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:18:19. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.