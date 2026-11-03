Milli Eğitim Bakanı Tekin "Kitap Kurtları Yarışıyor" programının tanıtım toplantısına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen "Kitap Kurtları Yarışıyor" programının tanıtım toplantısına katıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek çocukların ülkesine ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Hepinizi tebrik ediyorum. İyi ki böyle bir yarışmaya girdiniz. İyi ki kitap okumak için birbirinizle yarışır bir haldesiniz. Sizi böyle görünce çok mutlu oluyorum. Allah sizi yetiştirenlerden ve öğretmenlerinizden razı olsun. Annelerinize, babalarınıza ve öğretmenlerinize alkış istiyorum. Bugün biz burada bu yarışmanın tanıtım toplantısını yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim asıl işimiz, çocuklarımız ülkeye millete faydalı birer evlat olarak yetişsin, çocuklarımız tarihini sevsin, geçmişini sevsin, atalarıyla gurur duysun, milletini sevsin, devletini sevsin istiyoruz."

Çocuklara, "Devletinizi seviyor musunuz, devletinize faydalı olmak için çok çalışacağınıza söz veriyor musunuz?" diye seslenen Tekin, öğrencilerden aldığı "Evet" yanıtı üzerine, "Siz devlete, millete faydalı olmak için çalıştıkça biz de size ne isterseniz yapacağız." dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin de selamlama konuşması yaptığı programda Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.