Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi'nde konuştu - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi'nde konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi\'nde konuştu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri ile basına kapalı toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 'Maarif Buluşmaları'na da katıldı. Konuşmasında üniversitelerdeki problemlere değinen Tekin, Türkiye'deki üniversitelerin 1990'lı yıllara kıyasla çok daha iyi bir seviyede olduğunu belirtti ve öğretim üyelerinin sorunlarının çözümü için adım atılması gerektiğini vurguladı.

09.02.2024 16:49
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE KONUŞTU

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri ile basına kapalı toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 'Maarif Buluşmaları'na da katıldı. Burada konuşan Tekin, "Şu an içinde bulunduğumuz koşullarda, üniversitelerde kuşkusuz problemler var. Kuşkusuz çözülmesi gereken sıkıntılar var. Ama Türkiye'deki üniversiteler, 1990'lı yıllar ile kıyas kabul etmeyecek bir düzeyde. Bu süreçte emeği geçen herkese, Cumhurbaşkanı'mıza, YÖK Başkanı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na, üniversite rektörlerine, herkese teşekkür ediyorum. Haziran ayından beri Milli Eğitim Bakanlığı yapıyorum. Yaklaşık 15 bin civarında öğretmen arkadaşımla bire bir sohbet ettik. Öğretmen arkadaşlarla sohbet etmenin bize getirdiği bir avantaj var. En ücra köşedeki öğretmen arkadaşın problemini dinleyebiliyorsunuz. Derdi olan, sıkıntısı olan problemini anlatabiliyor. Üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bu anlamda sorunlarını aksettirebilecekleri mekanizmaların sağlıklı hale getirilebilmesi için en azından adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Burada da bu anlamda bir söyleşi yapmak istedik. Davetimize icabet ettiğiniz için, kırmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah keyifli ve güzel söyleşi yaparız" dedi.

Salih TEKİN/ERZURUM,

Kaynak: DHA

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