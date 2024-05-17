Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz? - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

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Verdiği bir röportajda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Cemaatçi misiniz?" diye soruldu. Bakan Tekin bu soruya "Hayır değilim. Sosyal medyaya bakıyorum, beni bütün cemaatlere yazdılar. Benim geldiğim çizgi belli. Ben Milli Görüş geleneğinden geliyorum" yanıtını verdi.

17.05.2024 14:18  Güncelleme: 14:31
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 26 Nisan'da kamuoyu ile paylaştığı "yeni müfredat" olarak bilinen öğretim programlarının taslakları kamuoyunda büyük tartışma yaratı. Yeni müfredatın ardından hedef tahtasına oturtulan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ilgili "Cemaatlere yakın" olduğu iddiaları ortaya atıldı.

AÇIKÇA SORULDU: CEMAATÇİ MİSİNİZ?

Bu iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Bakan Tekin, Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a verdiği röportajda kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Bakan Tekin'e yöneltilen sorulardan biri de "Cemaatçi misiniz?" oldu. Bakan Tekin bu soruya, "Hayır değilim. Sosyal medyaya bakıyorum, beni bütün cemaatlere yazdılar. Benim geldiğim çizgi belli. Ben Milli Görüş geleneğinden geliyorum. Herkesin kaçtığı bir dönemde demokratik ve siyasi mücadele tarafında yer aldım. Erbakan Hoca'ya saygım sonsuz. Akademisyenliği seçmem onun sayesindedir" yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

"ATATÜRK'Ü SEVİYOR MUSUNUZ?"

"Atatürk'ü seviyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Bakan Tekin, "O ne demek tabii ki seviyorum, tüm milli kahramanlarımız gibi" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz? - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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