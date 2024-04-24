Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Polis Memuru Hüseyin Gül\'ün Oğlu Talha\'nın Resim Sergisini Gezdi

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün 12 yaşındaki oğlu Talha'nın açtığı resim sergisini gezdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da açılan şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül'ün yağlı boya resim sergisini ziyaret etti. Bakan Tekin, 12 yaşındaki Talha'nın annesi Tuğba Gül'den oğlunun yağlı boya ve sanata olan ilgisini dinleyerek, sergideki çizimleri inceledi.

Talha ile Ramazan ayının ilk günü bir programda karşılaştıklarını anlatan Bakan Tekin, "Ben de açılışına geleceğine dair söz vermiştim. Açılışına gelemedik, o gün İstanbul'da bir programımız vardı, oraya gitmek zorunda kaldık. Bugün ziyaret ettik. Ben Talha ve onun gibi kardeşlerimize, onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız hem kendilerini ifade ediyorlar hem de ülkemizde sanat ve sanatla ilgili eğitim öğretim alt yapısının güçlenmesi için bu vesileyle biz de kendilerine destek oluyoruz. İnşallah Talhaların sayısı artar. Buraya gelerek her çıkan kişi babasının arkasından Fatiha okuyor. Allah herkese böyle evlatlar nasip etsin" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, Talha Gül ve annesi Tuğba Gül birlikte hatıra fotoğrafı çekindi. - ANKARA