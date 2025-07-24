Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka Bilim ve Teknoloji Bakanı ile Görüştü

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka Bilim ve Teknoloji Bakanı Chrishantha Abeysena ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka'daki resmi temasları kapsamında Bilim ve Teknoloji Bakanı Chrishantha Abeysena ile görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayabilecek birçok potansiyel sektör bulunduğunu belirten Bakan Tekin, Sri Lanka ile bilim ve teknoloji alanındaki iş birliğinin de artırılmasına önem verildiğini belirtti.

Sri Lanka'nın bu alanda önemli adımlar attığını ifade eden Tekin, Türkiye'nin de son yıllarda insansız hava araçları, yazılım, bilgisayar oyunları, elektrikli yerli otomobil gibi birçok alanda atılım yaptığını söyledi. Bu çerçevede, teknoloji transferi ve ortak teknolojilerin geliştirilmesi gibi hususlarda sektörlerin yönlendirebileceğini kaydetti.

Türkiye'nin iş birliği kurduğu ülkelerle ilişkilerinde binlerce yıllık devlet geleneğinin önemine işaret eden Bakan Tekin, "İlişki kurduğumuz ülkelerin güçlü hale gelmesi ve tüm dünyada barış için hizmet etmek önceliğimizdir" dedi. Bu doğrultuda, küresel çatışmalarda Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabulucu olarak üstlendiği rol ile gündeme geldiğini söyledi.

Bakan Tekin, "Dünyanın beşten büyük olduğuna inanan, küresel sorumlulukların ve zenginliklerin daha adil paylaşılması gerektiğini düşünen Türkiye olarak, tüm ülkeler ile ilişkilerimizi güçlendirmek için adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekin bu kapsamda, Sri Lanka ile kurulacak iş birliklerinin de siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar dostluk ve müttefiklik açısından da güçlü olması gerektiğini belirtti.