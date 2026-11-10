Milli Mücadele Vakfı Başkanı Gülbahar’dan Erhürman’a sert çıkış: "Biz, Rumların lütfuna muhtaç bir azınlık değiliz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Gülbahar’dan Erhürman’a sert çıkış: "Biz, Rumların lütfuna muhtaç bir azınlık değiliz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın federasyon temelindeki müzakere arayışını eleştirerek, "Biz, Rumların lütfuna muhtaç ve onların insafına kalmış bir azınlık değiliz" dedi.

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın federasyon temelindeki müzakere arayışını eleştirerek, "Biz, Rumların lütfuna muhtaç ve onların insafına kalmış bir azınlık değiliz" dedi.

Kıbrıs meselesinde çözüm modeli ve müzakere sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin tartışmalar sürerken, Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a tepki gösterdi. Gülbahar, Erhürman'ın federasyon temelinde müzakere arayışını sürdürmesini sert sözlerle eleştirerek, "Biz, Rumların lütfuna muhtaç ve onların insafına kalmış bir azınlık değiliz" dedi.

"Türkiye iki devletli çözüm isterken neden hala federasyon talep ediyorsunuz?"

Türkiye'nin Kıbrıs meselesindeki iki devletli çözüm politikasını hatırlatan Gülbahar, Erhürman'a, "Türkiye'nin iki devletli çözüm istediği bu kadar açıkken ve federal çözümün aleyhimize olduğunu bile bile neden hala uzlaşmaz Rum tarafından federasyon talep ediyorsunuz? Neden hala bunun için didiniyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Rum lideri Nikos Hristodulidis'in üçlü görüşme sonrasındaki açıklamalarını ve tutumunu da eleştiren Gülbahar, BM ve Rum tarafının Tufan Erhürman'ı federasyon talep etmek zorunda kalan bir konumda göstermeye çalıştığını iddia etti. Gülbahar, "Sayın Cumhurbaşkanı, sizin acizlik içinde olduğunuza ya da federasyon istemek zorunda kaldığınıza inanmıyoruz" diyerek, Rum liderinin görüşme sonrasındaki beden dilini ve açıklamalarını Kıbrıs Türk halkı adına üzücü bulduklarını belirtti.

"Biz, Rumların lütfuna muhtaç, insafına kalmış bir azınlık değiliz"

Tufan Erhürman'a KKTC'nin egemenliğini savunma çağrısında bulunan Gülbahar, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar boyunca varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesi verdiğini vurguladı. Gülbahar, "Siz KKTC'nin cumhurbaşkanısınız. Bundan onur duyunuz. Kıbrıs Türkü varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesi vermiş, gururlu bir halktır. Biz, Rumların lütfuna muhtaç, insafına kalmış bir azınlık değiliz" dedi.

Türkiye ile ortak hareket edilmesi gerektiğini savunan Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Erhürman'a Anavatan Türkiye'nin desteğine güvenmesi ve KKTC'nin egemenliğini uluslararası platformlarda savunması çağrısında bulundu. Milli Mücadele Vakfı Başkanı, Rum tarafı ve BM'nin Kıbrıs Türk halkını azınlık konumuna düşürmeye yönelik bir yaklaşım içerisinde olduğunu ileri sürerek, buna karşı Türkiye ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

"İki kapı açılacak diye egemenlik meselesi gündemden düşürülemez"

Dün Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde Ara Bölge'de gerçekleştirilen üçlü görüşmede Akıncılar-Limya ve Gemikonağı-Kampos geçiş noktalarının açılması konusunda varılan mutabakatı da değerlendiren Aziz Gülbahar, yeni geçiş noktalarının açılmasının Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesinin önüne geçirilmemesi gerektiğini belirtti. Gülbahar, "İki kapı açılacak diye egemenlik meselesi gündemden düşürülemez" diyerek, geçiş noktalarının günlük yaşamı kolaylaştırabileceğini ancak Kıbrıs Türk halkının siyasi statüsüne ilişkin sorunu çözmeyeceğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin uluslararası alanda tescil edilmesi mücadelesinin yalnızca geçiş kapılarının açılmasına indirgenemeyeceğini belirten Gülbahar, iki yeni geçiş noktası üzerindeki uzlaşmanın büyük bir başarı olarak sunulmasını doğru bulmadıklarını kaydetti.

Rum yönetimine EOKA ve izolasyon eleştirisi

GKRY'nin EOKA anmalarına resmi düzeyde yer vermesini de eleştiren Gülbahar, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların ve engellemelerin devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Rum lideri Hristodulidis'e bu konuları doğrudan gündeme getirmesi gerektiğini belirten Gülbahar, Kıbrıs Türk halkının spor, kültür ve uluslararası ilişkiler alanlarında karşılaştığı engellerin kaldırılması için Rum tarafının hangi somut adımları atacağını açıklaması gerektiğini söyledi. Gülbahar ayrıca milli eğitime zarar verebilecek adımlar atılmasını tarihi bir hata olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

"KKTC'nin tanınması talebini muhataplarınıza doğrudan iletiniz"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirilecek temaslarda KKTC'nin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü açıkça savunması çağrısında bulunan Milli Mücadele Vakfı Başkanı, "KKTC'nin tanınması talebini muhataplarınıza doğrudan iletiniz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescil edilmesine yönelik açıklamalarını desteklediklerini belirten Aziz Gülbahar, Türkiye ile KKTC'nin uluslararası tanınma çalışmalarına ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı. Gülbahar, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın da bu çabalara öncülük etmesi gerektiğini belirterek, "Kıbrıs Türk halkının kendi iradesiyle kurduğu devleti savunmak, o devletin cumhurbaşkanının görevidir" dedi.

Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiDış PolitikaPolitikaKıbrısSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler
15:03
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu
İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
14:03
10 Kasım törenine damga vuran an CHP’nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
13:57
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
13:25
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 15:20:44. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Mücadele Vakfı Başkanı Gülbahar’dan Erhürman’a sert çıkış: "Biz, Rumların lütfuna muhtaç bir azınlık değiliz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android