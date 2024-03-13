Milli Savuna Bakanı Güler Şırnak\'a gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu.
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak'a gittiği belirtildi.
Şerafettin Elçi Havalimanındaki karşılamanın ardından helikopter ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler'in, inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Güler'in, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdiği kaydedildi.
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Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Fırıncıoğlu, esnaflarla olan gönül bağını güçlendirdiklerini belirterek, kentin gelişmesinde esnafın önemli rol oynadığını vurguladı. Fırıncıoğlu, huzur ve güven ortamının korunması temennisinde bulundu.
KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, yeni dönem Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, iktidarın gerilim, şiddet ve çatışma ile sürdüğünü, uluslararası sermayeye alan açtığını, hukuk ve insan haklarını yok saydığını belirtti. Karagöz ayrıca, deprem bölgesinde yaşanan sorunlara ve altın madeni faciasına da değindi ve KESK'in kamu emekçisi ve emeklisi için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a Adalet Bakanlığı talimatıyla görüş için odadan her çıkış ve girişinde üst araması yapılmaya başlandığı iddia edildi. Avukatların verdiği bilgiye göre kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması istenen Demirtaş'ın bu uygulamayı "zorbalık" olarak yorumladığı ve bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmama kararı aldığı ifade edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Aralık 2023'te Türkiye'de düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin bir sonraki toplantısı aynı formatla yarın Bağdat'ta yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi ve Bursa'daki değişim ve dönüşümü anlattı ve kentsel dönüşüm çalışmalarına vurgu yaptı. Yeni dönem projelerini açıklayan Başkan Aktaş, Demirtaş mahallesi sakinleriyle buluştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yerel seçimlerde 1149 seçim çevresinde büyükşehir belediye başkanı, il, ilçe ve belde belediye başkanı adayı gösterdiklerini söyledi. Zeybek, Türkiye'deki 11 büyükşehir sayısını 15'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, CHP'nin Karadeniz bölgesinde önemli bir başarı elde edeceğini ve ilçe belediyelerinin sayısını artırmak istediklerini belirtti.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Kayıboyu Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Yaman, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı ve mahallelilerin talep ve önerilerini dinledi. Ziyarette Yaman'a AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer eşlik etti.
Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, Duraliler Mahalle sakinleriyle iftar programında bir araya geldi. Sümer, yeni dönemde sosyal belediyeciliğe ağırlık vereceklerinin altını çizerek, 'Dar gelirli vatandaşlarımızı düşünmezsek olmaz. Duraliler'i düşünmezsek olmaz. Tüm bireylerin erişebileceği bir Kepez olmazsa olmaz' dedi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik denetim ve şok uygulamalar aralıksız devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 21 kahvehane/kıraathane, 11 kafe, 26 çay ocağı, 7 oyun salonu ve 5 otopark kontrol edilmiş, 2 bin 249 şahıs sorgulanırken 4 aranan şahıs yakalanmıştır. Ayrıca, uygulamalarda 10 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 4 tüfek, 7 adet kesici ve delici alet, 14 adet şarjör, 222 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, 75 adet sentetik ecza maddesi, 1,49 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Uygulamada ayrıca 589 araç kontrol edilmiş ve 3 araç sürücüsüne 37 bin 540 TL idari para cezası uygulanmıştır.
AK Partili Belediye Başkan Adayları Ekrem Başer ve Halil Pekdemir, fabrikaları gezerek hem iş dünyasına hem de çalışan kesime güvence veriyor.
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