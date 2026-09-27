Milli Savunma Bakanı Güler, İstanbul Maltepe esnafına hayırlı kazanç diledi

Milli Savunma Bakanı Güler, İstanbul Maltepe esnafına hayırlı kazanç dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Maltepe ilçesindeki esnafı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımına göre Güler, ziyarette esnafa hayırlı kazançlar diledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'un Maltepe ilçesinde esnafı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Maltepe ilçesindeki esnafımızı ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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