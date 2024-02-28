Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi\'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile görüştü.

28.02.2024 20:52  Güncelleme: 20:55
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti. Bakan Güler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile görüştü. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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