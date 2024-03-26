Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara\'yı ziyaret etti

Fransa, İsrail'e silah parçaları gönderdiğini belirtti

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin İsrail'e üçüncü ülkelere ihraç edebileceği silah parçaları gönderdiğini açıkladı. Lecornu, Fransa'nın İsrail ile yaptığı satış sözleşmelerine mali olarak bağımlı olmadığını ve bu durumun Fransız savunma sanayisi için bir fırsat olduğunu belirtti. Ayrıca Lecornu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve terör tehdidi gibi konular hakkında da açıklamalarda bulundu.