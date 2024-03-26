Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara\'yı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'ya ziyarette bulundu.
İftar programına katılmak üzere kente gelen Bakan Güler'i, Valiliği ziyaretinde Vali Buhara ve protokol üyeleri karşıladı.
Burada Şeref Defteri'ni imzalayan Güler, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Buhara ve protokol üyeleriyle bir süre görüştü.
Ziyarette AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal da hazır bulundu.
Bakan Güler'in, ziyaretin ardından iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceği belirtildi.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırşehir'e çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldi. İftar programına katılan Bakan Güler, Valilik ziyaretinde protokol üyeleriyle görüştü. Ziyarette şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceği ifade edildi.
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