Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı ile NATO toplantısında bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı ile NATO toplantısında bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı ile NATO toplantısında bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığı Brüksel'de Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi. Güler ve Anusauskas, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

15.02.2024 17:23
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığı Brüksel'de Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, toplantının yapıldığı Brüksel'de, Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile görüştü.

Her iki Bakan, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde heyetler arası görüşme gerçekleştirerek, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı ile NATO toplantısında bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı ile NATO toplantısında bir araya geldi - Son Dakika
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