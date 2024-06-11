Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı ile Görüştü

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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin Hasan ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Malezyalı mevkidaşını bakanlıkta resmi törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Nordin, onur kıtasını selamladı. Bakanlar, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.