Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında ziyaretlerde bulundu

Politika

Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahına geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tensil ediyor. Bakan Yaşar Güler Karargaha gelişinde; Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Güler, NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret etti

Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ve NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret etti.

Bakan Yaşar Güler, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya'dan ve NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı. - BRÜKSEL