Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad'ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.