Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı ile NATO Karargahı'nda görüştü - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı ile NATO Karargahı'nda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı ile NATO Karargahı\'nda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile ayaküstü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ikili, NATO Karargahı'ndaki toplantıya katıldı.

15.02.2024 17:17
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile ayaküstü görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (The European Sky Shield Initiative-ESSI) Niyet Mektubuna Türkiye ve Yunanistan'ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi İmza Töreni'nin ardından Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ayaküstü görüşen Güler ve Dendias, daha sonra NATO Karargahı'ndaki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı ile NATO Karargahı'nda görüştü - Son Dakika

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