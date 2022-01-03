Milli Yol Genel Başkanı Remzi Çayır'dan enflasyon açıklaması - Son Dakika

MİLLİ Yol Partisi (Milli Yol) Genel Başkanı Remzi Çayır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 olarak açıkladığını belirterek, "Açıkladığınız rakamlar, karın doyurmaya, normal yaşam sürmeye kafi değil. Halkımızdan topladığınız vergileri, halkımızın refahı için harcayın" dedi.

Milli Yol lideri Çayır, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile gerçek enflasyonun örtüşmediğini savundu. Çayır, Aralık 2021'de zamların ertelenerek 1 Ocak 2022'de yapıldığını belirterek, "Aralık ayında yaşattıkları döviz kur krizinin ardından tüketim ve üretim mallarındaki yükselen fahiş artışları, dövizin düşmesiyle geri alınmadı. Faizlere getirilen garanti kapsamında halkımızın vergilerini ipotek altına alan yeni ekonomi anlayışı, kısa sürede iflas etti. Halkımız aşırı zamların geri almasını beklerken, yılbaşı gecesi temel ihtiyaç kalemleri başta olmak üzere her şeye yüksek zamlar yapıldı. Yılbaşı zam yapılmasının tek nedeni yıllık enflasyonu düşük gösterip, maaşlara verecekleri zamları azaltmaktı. Zamlar aralık ayında yapılmış olsaydı, memur ve memur emeklilerine verilmesi gereken en asgari zam yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olacaktı" diye konuştu.

"ALLAH RIZASI İÇİN HALKIN İÇİNE GİRİN"

Çayır, halkın alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirterek, "Sadece kendinizin ve çevrenizdekilerin durumuna bakmayın. Allah rızası için halkın içine girin. Evinde yemek yapacak azığı olmayan, çorba kaynatacak gazı olmayan, yakacak bulamadığından titreyerek uyuyanların vebali hepimizin üzerindedir. Açıkladığınız rakamlar, karın doyurmaya, normal yaşam sürmeye kafi değil. Halkımızdan topladığınız vergileri, halkımızın refahı için harcayın. Vergilerimizi üretime kullanırsanız sorunlar çözülmüş olacaktır" diye konuştu.

"GERÇEKLER TOPLUMLA PAYLAŞILMALIDIR"

Gerçek veri ve endekslerin açık, şeffaf ve net bir şekilde kamuoyuna açıklanması gerektiğini kaydeden Çayır, şunları kaydetti:

"Toplumla yönetenler arasında güven zaafiyeti var. Toplumla yönetenler arasında güven tesis edilmedikçe kalkınma sağlanamaz. Tüm gerçek veriler paylaşılmalıdır. Hükümet, arka arkaya yanlış yapmaya başladı, milletle gerçekleri paylaşmaktan korkar hale geldi. Gerçekler paylaşılırsa güven tesis edilir. Vatandaşımızdan her şeyi gizleme, üzerine toprak örtme, sorunları kilim altına süpürme, sorunları biriktirerek artırıyor. Bu milletimize haksızlıktır. Hükümet, Türkiye'yi yönetemez hale gelmiştir. Bu aşamada biz muhalefet partilerine görev düşmektedir. Toplumun bir bütün olarak kalkınması ve ülkemizin layık olduğu yere taşınması için Milli Yol'un ekonomik politikalarının özlenmesi gerekmektedir. Bizler hükümete yol göstermeye, halkımızı düşürüldüğü durumdan kurtarmak için çaba gösteriyoruz. "

Çayır ayrıca, ülkenin refah ve güvenliğinin milli üretimden geçtiğini belirtti.