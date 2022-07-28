MYP lideri Çayır: Sivas Demir Çelik Fabrikası'na kayyum atanması gerekiyor

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Sivas Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçilerin çok kötü durumda olduklarını söyleyerek, "Ben buradan bana dert yanan işçiler adına hükümete sesleniyorum ve Sivas Demir Çelik Fabrikası'na kayyum ve yönetim atanması gerekmektedir. Elinizi çabuk tutun" diye konuştu.

Çayır, "Bundan birkaç hafta önce bir operasyon yapılmıştı. Operasyon sonunda aralarında Erol Evcil'in de içinde olduğu bir grup içeri alındı. Alınmalarının ardından Türkiye'deki birçok demir çelik fabrikasına kayyum atandı. Ancak ne var ki, Sivas Demir Çelik Fabrikası'na hiçbir kayyum atanmamış, oranın çalışanları ile ilgili herhangi bir iyileştirme yapılmamış, bir yol haritası çizilmemiştir. İşçiler aileleri ile birlikte kendi kaderlerine terk edilmiş haldeler. Buradan hükümete sesleniyorum. Bir an önce diğer illere atadığınız kayyumları neden Sivas'a atamıyorsunuz ve yönetimi neden devretmiyorsunuz, ortada bırakıyorsunuz? Ben buradan bana dert yanan işçiler adına hükümete sesleniyorum ve Sivas Demir Çelik Fabrikası'na kayyum ve yönetim atanması gerekmektedir. Elinizi çabuk tutun" diye konuştu.

'ABD'YE GÜVEN OLMAYACAĞINI, HEPİMİZ BİLİYORDUK'

Türkiye son dönemlerde, ittifak ve müttefik ülkelerden sürekli darbe yediğini ifade eden Çayır, "Türkiye, Kuzey Irak'ta, Suriye'de kendi güvenliğini arıyor. Bunu doğru yapıyor. Kim ne derse desin, kim ne adına konuşursa konuşsun. Amerika Birleşik Devletleri 10 bin kilometre ötede, 20 bin kilometre ötede kendi iç güvenliğini ararken, kendi insanlarının huzur ve mutluluğunu ararken, Türkiye'nin sınırında bulunan bir ülkeye, terör bataklığına dönüşen bir yerde, orayı kurutma çabasını insanlar ve ülkeler neden anlamaz? Bu anlamda müttefik dediğimiz, beraber çalıştığını iddia ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve silahlı kuvvetleri, öldürülen terörist ile ilgili resmi sitelerinde 'başsağlığı' ve 'taziye' mesajları yayınlamaktalar. Dost musun, düşman mısın? Yanımızda farklı, başka yerlerde farklı konuşan bir ABD'ye güven olmayacağını, hepimiz biliyorduk. Ama bu kadar aleni, bu kadar açık hem dostluk hem de düşmanlık edeceksiniz, sizin içinizi kemiren ve bindiğiniz dalı kesmeye çalışan teröristlerle iş birliği yapacaksınız. Buna hiçbir devletin razı olması mümkün değil. Bu konuda elbette hükümetin eksiklikleri, yanlışları vardır ama Türkiye'nin güvenliği söz konusu. ABD Başkanı Biden tutup bize silah sıkan teröriste dost muamelesi yapamaz. Yaparsa Türk milletini kaybeder, nefretini kazanır" dedi.