Batman'da şehit yakınlarından Osmanağaoğlu'na anlamlı hediye - Son Dakika
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Batman'da şehit yakınlarından Osmanağaoğlu'na anlamlı hediye

27.08.2022 14:47
Batman'da şehit yakınlarından Osmanağaoğlu'na anlamlı hediye

Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu-Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" programları dahilinde Batman'ın Sason ilçesine gelen Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, şehit aileleriyle güvenlik korucuları derneğinde bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu-Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" programları dahilinde Batman'ın Sason ilçesine gelen Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, şehit aileleriyle güvenlik korucuları derneğinde bir araya geldi.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneğinde şehit yakınları ve Güvenlik korucularıyla bir araya gelen Osmanağaoğlu, iki şehit kardeşi Mutalip Çelik'ten derneklerinin yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bilgilendirme konuşmasında vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda kim bir adım atıyorsa başımızın tacıdır diyen dernek başkanı Çelik, "Bizler burada yıllarca terör örgütü PKK ve onun şehir yapılanması olan yandaşlarıyla yıllarca Kahraman mücadele ederek en sevdiklerimizi bu uğurda şehit verdik. Çok şükür ki devletimiz kararlılıkla bu teröristlerin üzerine giderek onların belini kırdı. Şu anda kaçacak yer bulamıyorlar. Bizlerde görüyoruz ki hiç bir yer onlar için artık güvenli değildir. Mecliste yürütülen bu başarılı çalışmaları halkımız görüyor ve takdir ediyor. Cumhur ittifakının bu başarısı bizleri gururlandırmaktadır. Teröristle artık bu bölgede istedikleri gibi at koşturamayacak. Çünkü bölgede onların karşısında dimdik durarak onlar dağları zindan eden kahraman Güvenlik korucularımız var. Korucularımız terörle mücadelede korkusuzca canını ortaya koyarken maddi olarak bazı sıkıntılar yaşadığını görmek biz şehit yakınlarını da maalesef üzmektedir. Bizim Cumhur ittifakından talebimiz korucularımızın özlük haklarının iyileştirilmesidir. Korucularımız halen 18 yaşında yeni işe başlayan asgari ücretli bir genç ile aynı maaşı almaktadır. Bu mücadeleye bu maaş yakışmaz. MHP'den bu konuda korucularımızın sesi olmaya ve onlara destek vermelerini istiyoruz" dedi.

Ziyarette çekilen hatıra fotoğraflarının ardından şehit yakınları tarafından, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'na şehitlerin resimlerini taşıyan tablo hediye edildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Batman, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Batman'da şehit yakınlarından Osmanağaoğlu'na anlamlı hediye - Son Dakika

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