Öncülük yapan isim hayli tanıdık! Bir siyasi parti daha kuruluyor - Son Dakika

Öncülük yapan isim hayli tanıdık! Bir siyasi parti daha kuruluyor

Öncülük yapan isim hayli tanıdık! Bir siyasi parti daha kuruluyor
Son Güncelleme: 01.09.2023 10:14

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken 'Milliyetçi' kanadın içerisinde yer alan isimlerden Yusuf Halaçoğlu ve arkadaşları da parti kurmak için hazırlıklara başladı.

Yerel seçimlere aylar kala siyasi parti liderleri çalışmalarını hızlandırırken, İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin kuruluş süreçlerinde de bulunan eski MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

ARKADAŞLARIYLA HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Milliyetçi bir partinin daha doğmak üzere olduğunu belirten Gazeteci İsmail Saymaz, "Milliyetçi cenahta yine hareketler var. Yusuf Halaçoğlu ve arkadaşları parti kurma hazırlığındalar. Yusuf Halaçoğlu'nun ki kendisi MHP'den ayrıldı, İYİ Parti'den ayrıldı, Zafer Partisi'nin de kuruluş sürecinde yer aldı diye biliyorum. Şimdi o bu üç partiden ayrılıp kendi partisini kuruyor. Yani siyaset biraz karışacak." dedi.

Milliyetçi kanatta yer alan bir isim daha parti kuruyor
Yusuf Halaçoğlu

SEÇİMDE OĞAN'I DESTEKLEDİĞİ İÇİN PİŞMAN OLMUŞTU

Aynı zamanda eski Türk Tarih Kurumu Başkanı olan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararınasitem dolu sözlerle tepki göstermişti. Halaçoğlu, "Böyle bir sonucu öngöremediğim için siz imza verenlerden özür diliyorum. Halbuki bugüne kadar en azından milliyetçiliğinde samimi olduğu kanaatim vardı" demişti.

Yusuf Halaçoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Öncülük yapan isim hayli tanıdık! Bir siyasi parti daha kuruluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öncülük yapan isim hayli tanıdık! Bir siyasi parti daha kuruluyor - Son Dakika
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