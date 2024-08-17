Mısır Cumhurbaşkanı Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin önemini vurguladı - Son Dakika
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Politika

Mısır Cumhurbaşkanı Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin önemini vurguladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin önemini vurgulayarak, 'Bir anlaşmaya varılması kan dökülmesini ve bölgesel tırmanmayı önleyecektir' dedi.

17.08.2024 18:07
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin önemini vurgulayarak, "Bir anlaşmaya varılması kan dökülmesini ve bölgesel tırmanmayı önleyecektir" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne resmi ziyarette bulunmak üzere Mısır'a geldi. Başkent Kahire'de temaslarda bulunan Sejourne, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, tarafların Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması için devam eden müzakere fırsatının değerlendirilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi. Açıklamaya göre, es-Sisi görüşmede, "Bir anlaşmaya varılması kan dökülmesini ve bölgesel tırmanmayı önleyecektir" ifadelerini kullandı ve Gazze'de çatışmaların devam etmesinin bölgeyi kısır ve tehlikeli bir istikrarsızlık döngüsüne sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

"Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak ateşkesi derhal başlatmanın zamanı geldi"

Sejourne ziyareti çerçevesinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile de bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bölgedeki çatışmayı sona erdirecek anlaşma ışığında Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının bölgesel tırmanmanın azaltılması için elzem olduğunu yineleyen Abdellaty, "Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi temellere dayalı ateşkesi derhal başlatmanın zamanı geldi" dedi.

Abdellaty, Fransa'yı bölgesel çatışmaların hafifletilmesinde etkili ve aktif bir rol oynamaya çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne ise, Mısır'ın Gazze'deki savaşı durdurmak ve insani yardım sağlamak için sarf ettiği diplomatik çabalardan övgüyle bahsetti. Sejourne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından bölgeyi ziyaret etmek ile bölgedeki gerilimin azaltılmasına ve sükunetin sağlanmasına katkıda bulunmakla görevlendirildiğini belirtti. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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