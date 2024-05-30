Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Filistin davasına kapsamlı bir yaklaşım olmadan bölgede barış ve istikrara giden bir yol yok - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Filistin davasına kapsamlı bir yaklaşım olmadan bölgede barış ve istikrara giden bir yol yok

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Çin'de düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada uluslararası topluma seslenerek, 'Filistin davasına kapsamlı bir yaklaşım olmadan bölgede barış ve istikrara giden bir yol yok' dedi. Sisi ayrıca, uluslararası toplumu Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamaya ve İsrail kuşatmasını sona erdirmeye çağırdı.

30.05.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Çin'de düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada uluslararası topluma seslenerek, "Filistin davasına kapsamlı bir yaklaşım olmadan bölgede barış ve istikrara giden bir yol yok" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ev sahipliğinde düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı, Arap liderleri bir araya getirdi. Başkent Pekin'de düzenlenen konferansta konuşma yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Gazze Şeridi ve bölgedeki duruma değindi. Uluslararası topluma çağrı yapan Sisi, "Uluslararası toplumu Gazze Şeridi'ne derhal uzun vadeli insani yardım sağlamaya ve İsrail kuşatmasını sona erdirmeye çağırıyorum" dedi.

Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlayacak her türlü girişimin durdurulması çağrısında bulunan Sisi, "Filistin davasına kapsamlı bir yaklaşım olmadan bölgede barış ve istikrara giden bir yol yok" ifadelerini kullandı. Sisi konuşmasında ayrıca, iki devletli çözüme ilişkin acil ve ciddi bir taahhüt ile Filistinlilerin meşru hakkı olan bağımsız bir devlete sahip olmaları gerektiği çağrısını da vurguladı. - PEKİN

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Mısır, Çin, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Filistin davasına kapsamlı bir yaklaşım olmadan bölgede barış ve istikrara giden bir yol yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:34 Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Adaylığı İddiaları Gündemi Sarsıyor Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Adaylığı İddiaları Gündemi Sarsıyor
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:04 Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL’ye dayandı Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 13:46:25. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Filistin davasına kapsamlı bir yaklaşım olmadan bölgede barış ve istikrara giden bir yol yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement