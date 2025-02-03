DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'nin yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati, 4 Şubat 2025 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.
Son Dakika › Politika › Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
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