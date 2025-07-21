MİT Başkanı DEM Parti\'yi Ziyaret Etti

DEM PARTİ'Yİ DE ZİYARET ETTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ı Meclis'te ziyaret etti. Bakırhan ve Hatimoğulları, Kalın'ı kapıda karşıladı. Görüşmede DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de yer aldı. 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Aliekber METE-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,