MİT Başkanı Kalın Libya'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Politika

MİT Başkanı Kalın Libya'da temaslarda bulundu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın başkenti Trablus'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, Libya yetkilileriyle güncel siyasi ve askeri gelişmeleri ele aldı.

06.09.2024 11:09
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 5 Eylül 2024 tarihinde üst düzey temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

MİT Başkanı Kalın, Libya ziyareti sırasında Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başkanı Abdulhamid Dubeyde, Başkanlık Konseyi (BK) Başkan Yardımcıları Abdullah Lafi ile Musa Koni, Yüksek Devlet Konseyi (YDK) yetkilileri, bazı bakanlar ve üst düzey güvenlik ve istihbarat yetkilileri ile bir araya geldi. MİT Başkanı Kalın'ın Libya'da gerçekleştirdiği temaslarda güncel siyasi ve askeri gelişmeler ele aldı. Türkiye'nin Libya'nın istikrarına ve birliğine yönelik yaklaşımları yinelendi. Libya'daki ihtilafların ulusal uzlaşı ile aşılması ve çatışmasızlığın sürdürülmesi temennisi gündeme geldi. Kalın ve Milli Birlik Hükümeti Başkanı Abdulhamid Dubeyde'nin ikili görüşmesinde masada Türkiye ve Libya arasındaki ikili ilişkiler, ortak çıkar konuları ve Gazze'deki güncel olaylar yer aldı. Orta Doğu'daki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin arttırılması, bölgesel istikrarı desteklemek ve sivilleri korumak için ortak harekete geçilmesi gerektiği konusunun altı çizildiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MİT Başkanı Kalın Libya'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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