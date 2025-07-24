Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmeden terörsüz Türkiye süreci ele alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti. Özel, Kalın'ı kapıda karşıladı.
Baş başa yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Özel ve Kalın, sunumun yapılacağı odaya geçti.
Buradaki görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan, Gökçe Gökçen, Murat Bakan ile Grup Başkanvekili Murat Emir yer aldı.
Son Dakika › Politika › MİT Başkanı Kalın, Özgür Özel'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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