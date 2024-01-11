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MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi - Son Dakika
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MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından programdan fotoğraflar servis edildi. Katılımcılar arasında üst düzey MİT mensuplarının olabileceği konuşulurken söz konusu fotoğraflar kısa sürede kaldırıldı.

11.01.2024 - 10:17,  Güncelleme: 10:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün bakanlarla birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'ne katıldı. Erdoğan'ın hesabından programa katılanların da görüleceği şekilde paylaşılan fotoğraflar ise kısa sürede silindi.

FOTOĞRALAR KISA SÜREDE KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen, MİT'in 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'ne katıldı. Erdoğan burada bir konuşma yaparak önemli mesajlar verdi. Program sonrasında ise Erdoğan'ın X hesabından etkinliğe katılanların da görüleceği şekilde fotoğraflar servis edildi. Katılımcıların arasında MİT mensuplarının da olabileceği akıllara gelirken, paylaşılan kareler kısa sürede kaldırıldı.

BAKAN TUNÇ DA PAYLAŞMIŞTI

Aynı tarzda bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından da fotoğraflar bir süre sonra silindi.

İşte o paylaşımlar ve düzenlenen son halleri:

MİT programında fotoğraf krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
MİT programında fotoğraf krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
MİT programında fotoğraf krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
YORUMLAR (2)
  • osman k: mit çalışanlarının fotoğraflarını paylaştılar yani öyle olmaz abi adres ve kısa özgeçmişlerini de paylaşın. Yanıtla 93 13
  • Mehmet Aydın: Biri bana düzgün bir işten bahsetsin Yanıtla 71 13

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SON DAKİKA: MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi - Son Dakika
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