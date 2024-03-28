Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı

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Seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki bir grubun ''Muhsin başkan'' şeklinde sloganlar atması üzerine ''Nereden çıktı bu?'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

28.03.2024 16:38  Güncelleme: 16:42
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Yerel seçimler için son düzlüğe girdiğimiz şu günlerde Kocaeli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki bir grubun attığı slogan karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"NEREDEN ÇIKTI BU?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye görev yaptıkları sürede kazandırdıkları hizmetlerden bahsederken alandaki bir grup "Muhsin başkan" şeklinde slogan atmaya başladı. Konuşmasını kesip bir süre atılan sloganlara kulak veren Erdoğan, "Nereden çıktı bu?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Kocaeli'ni saygı ile selamlıyorum. Türkiye'nin iftihar tablosu Kocaeli gönlümüzün baş köşesinde. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. 14-28 Mayıs seçimlerindeki destekleri için teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde oranları çok daha yukarıya taşımaya hazır mıyız? Karşımdaki muhteşem tablo bunu söylüyor. Kocaeli, eser ve hizmet diyecek. Kocaeli tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacak.

"MEYDANDA 85 BİN KİŞİ VAR"

Asla bizi yalnız bırakmayan Kocaeli bu. Rabbim sizlerden razı olsun. İçeri girer meydanda katılımı sordum emniyete; 85 bin. Pazar günü sabah erkenden sandıklara koşacağız. Öncesinde telefon rehberine bakıp nazımızın geçtiği insanları tek tek arayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek, CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı yakınlarımızı uyaracağız. Özellikle belediye başkanlığında oyumuzun heba olmasına izin vermeyeceğiz. Ben milletimizin sağduyusuna güveniyorum. Kocaeli halkının en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Son il mitingini burada yapıyoruz. Bizler tüm farklarımızla 85 milyonluk aileyiz.

"TÜRKİYE ORTAK YUVAMIZ"

Seçim döneminde yükselen siyasi tansiyonu farklı yöne yönlendirmek isteyenlere dikkat etmeliyiz. Uğruna bedel ödediğimiz kazanımların elimizden kayıp gitmesine izin veremeyiz. Kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir ama Türkiye ortak yuvamız. Sandığın itibarının korunması noktasında hepimize sorumluluklar düşüyor. Hem sandığa gidip oy kullanarak hem oyumuza sahip çıkarak mesuliyetimizi yerine getireceğiz. 31 Mart seçimlerinin Kocaeli için de hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"DEPREMLE İMTİHAN EDİLDİK"

Kazanımlarımızın hiçbiri bize altın tepside sunulmadı. Demokraside, ekonomide, hak ve özgürlüklerde sahip olduğumuz hiçbir imkân bize lütuf olarak verilmedi. Son 21 yılda milletçe pek çok kez sınandık, nice zorlukla karşılaştık, gizli açık nice sabotaja maruz kaldık. İşte son olarak 6 Şubat'ta bir gecede 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz, 104 milyar dolarlık zarara yol açan asrın felaketi depremle imtihan edildik. Allah'a sonsuz şükürler olsun, tüm bu badirelerin üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık. Geçtiğimiz 21 yıl boyunca vesayeti gerilettik, darbecileri püskürttük. Terör örgütlerine tarihlerinin en ağır bedellerini indirdik. Çevresindeki savaşlara rağmen, Türkiye'yi bölgesinin istikrar ve güven adası hâline dönüştürdük.

"DEPREM MESELESİ BEKA SORUNU"

80 bine yakın konutu hak sahiplerine teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine çıkaracağız. Marmara'dan başlayarak riskli yapıları depreme dayanıklı hale getireceğiz. TOKİ vasıtasıyla attığımız adımların hayat kurtardığını 6 Şubat depremlerindebir kez daha gördük. Deprem meselesini beka sorunu olarak görmek zorundayız. Ülkemizi emanet edeceğimiz gelecek nesiller için yapmalıyız. 5 sene boyunca gündemimizin en başında depreme hazırlık var. Bu süreci iş birliği içinde yürütmeliyiz. Biz tüm planlarımızı bu gerçeklerin ışığında yapıyoruz. Bilim insanlarının uyardığı deprem kapımızı aniden çalmadan hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biz hiçbir zaman tribünlere oynayanlardan olmadık. Her seçim öncesi petrol buluyor diye bizimle alay edenler Gabar'daki günlük 37 bin varil üretimimizi takdir etmek zorunda kalıyor.

"CHP'NİN SABOTAJ SİYASETİNE RAĞMEN YAPTIK"

Şayet Türkiye, son 21 yıldır muhalefetin takoz siyasetine teslim olsaydı, bugün bunların hiçbiri olmaz, ülkemiz yerinde saymaya devam ederdi. Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Neyi başardıysak bu zihniyetin çelmelerine rağmen başardık.

"KOCAELİ'YE SON 21 YILDA 305 MİLYAR LİRAYA YAKIN KAMU YATIRIMI YAPTIK"

Kocaeli'ne son 21 yılda 305 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Kocaeli'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5,75 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Kocaeli Şehir HastanesiTramvay Hattı'nı 17 Mart'ta hizmete verdik. Kocaeli'ini yüksek hızlı tren merkezi haline getirdik. TOKİ vasıtasıyla 12 bin 506 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 14 millet bahçesi projemizden 9'unu tamamlayıp hizmetinize sunduk.

Ulaştırma 151 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 376 km'ye çıkardık. İzmit-Kandıra- Kaynarca yolunun 18 km.'sini tamamladık, kalan kesimlerdeki çalışmalarımız devam ediyor. Kocaeli'de iş verenlere 24 milyar tutarında prim teşviki verdik. Kocaeli'nin tüm ilçelerine doğal gaz arzını sağladık. Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli\'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı

Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

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  • Mert Gürol: Adamda ego tavan 65 22 Yanıtla
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