Mobil AKİM araçları 10 ilde hizmete girecek - Son Dakika
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Politika

Mobil AKİM araçları 10 ilde hizmete girecek

Mobil AKİM araçları 10 ilde hizmete girecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Mobil AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

18.12.2024 15:25
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Mobil AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkezi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Mobil AKİM projesi düzenlenen programla tanıtıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti'nin milletin içinden doğarak, milletin her bir ferdini merkezine alan bir dava hareketi olduğunu vurguladı. Geliştirdikleri hizmet politikalarını da milletin görüşleri ve önerileri doğrultusunda şekillendirdiklerini söyleyen Uygur, "Mobil AKİM çalışmamızla yerli ve milli ruhumuz, onurumuz Togg'la birlikte kırsaldan başlamak üzere köy köy, mahalle mahalle her zaman olduğu gibi her yerde olacağız. Bu zamana kadar her daim milletimizle hep ileri mottosuyla, milletimizin desteğiyle birlikte yol alan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yol alan bir siyasi hareket olarak, Mobil AKİM'le de genel merkez olarak teşkilatlarımızla birlikte sahada milletimizin her bir ferdi ile hemhal olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Uygur, tanıtımı yapılan Mobil AKİM aracının sürücü koltuğuna geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin amblemi ile kaplanan Togg'u pazartesi günü inceleyerek, Uygur'dan bilgi almıştı.

Mobil AKİM projesi 10 pilot ilde uygulanacak

Yeni uygulama ile "Mobil AKİM" süreci başlatıldı. Mobil AKİM, ilk olarak pilot il seçilen Ankara, Afyonkarahisar, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Konya, Aksaray, Kırıkkale ve Karabük'te uygulanacak. Uygulamanın daha sonra tüm Türkiye genelinde yaygınlaşması bekleniyor. Partililer, Togg içerisinde vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir mektup, boyama kitabı, yanında boyama kalemi, kalemlik, şapka, balon ve içinde çeşitli oyuncakların bulunduğu bir hediye paketi verecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mobil AKİM araçları 10 ilde hizmete girecek - Son Dakika

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