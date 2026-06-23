Moğolistan ile Ticaret İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Moğolistan ile Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Moğolistan ile Ticaret İlişkileri Güçleniyor
23.06.2026 11:06
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Bakan Ömer Bolat, Moğolistan ile ticaret ve yatırımlar konusunda önemli bir toplantı yaptı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nomtoibayar Nyamtaishir ile bir araya geldi.

Bakan Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nomtoibayar Nyamtaishir ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Görüşmemizde; ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, serbest bölgeler, madencilik, tarım ve hayvancılık, sivil havacılık, sağlık, turizm ve lojistik başta olmak üzere iş birliği alanlarımızı ele aldık. Türkiye ile Moğolistan arasında son dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ivme kazanan ilişkilerimizin, stratejik ortaklık vizyonu doğrultusunda her alanda daha da güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz. Köklü tarihi ve kültürel bağlarımızın sağladığı güçlü zemin üzerinde, ekonomik ve ticari iş birliğimizi somut projelerle daha ileri taşımaya yönelik ortak irademizi teyit ettik. Köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Moğolistan ile 2025 yılında 104,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmimizi, yakın dönemde 500 milyon dolara çıkarma hedefimizi bir kez daha vurguladık" dedi.

'STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZI DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞIMAYA KARARLIYIZ'

Bakan Bolat ayrıca, "Türk firmalarının Moğolistan'daki yatırımlarını ve müteahhitlik projelerini artırmayı; özellikle 'Yeni Karakurum Şehri' başta olmak üzere stratejik altyapı projelerinde daha güçlü iş birlikleri geliştirmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca, ülkelerimiz arasında tesis edilen stratejik ortaklığın; ticaretten yatırımlara, ulaştırmadan sanayiye kadar geniş bir yelpazede yeni fırsatlar ortaya çıkaracağına ve halklarımız arasındaki dostluk bağlarını daha da pekiştireceğine inanıyoruz. Türkiye olarak, Moğolistan ile stratejik ortaklığımızı kazan-kazan anlayışı ve kardeşlik hukuku temelinde daha ileri seviyelere taşımaya kararlıyız. Sayın Başbakan Yardımcısına nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyor, temaslarının ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilere hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Moğolistan, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Moğolistan ile Ticaret İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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