Moldova Büyükelçisi Nevşehir\'i Ziyaret Etti

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, Nevşehir'de valilik ve belediyeyi ziyaret etti.

İlk olarak valiliği ziyaret eden Serebrian, Vali Hüseyin Kök ile görüştü.

Görüşmede, Kapadokya'nın sahip olduğu kültürel ve doğal miras değerleri çerçevesinde turizm potansiyelinin ele alındığı, Türkiye ile Moldova arasındaki dostane ilişkiler ve stratejik ortaklık temelinde turizm alanında geliştirilebilecek işbirliği imkanları üzerine durulduğu öğrenildi.

Daha sonra belediyeye geçen Serebrian, Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından karşılandı.

Arı, konuk büyükelçiye Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerinde Serebrian'a, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz eşlik etti.