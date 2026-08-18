Moritanya\'da Türk Laboratuvarları Açıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Moritanya'da Türkiye-Moritanya işbirliğiyle hayata geçirilen Toksikoloji ve Ölçüm Laboratuvarları'nın hayata geçirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iki ülkenin ortak projesi olan Moritanya Ulusal İş Sağlığı Merkezine (ONMT) bağlı Toksikoloji ve Ölçüm Laboratuvarları açılışını gerçekleştirmek üzere Moritanya'ya geldi. Işıkhan, laboratuvar açılışı öncesinde Moritanya Kamu Hizmetleri ve Çalışma Bakanı Marieme Mint Boydiel Houmei ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, Moritanya Kamu Hizmetleri ve Çalışma Bakanı Marieme Mint Houmei ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede Türkiye ile Moritanya arasındaki ilişkiler, çalışma hayatı ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki işbirliğinin yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, Bakan Işıkhan, ortak projeleri olan Ulusal İş Sağlığı Merkezine (ONMT) bağlı Toksikoloji ve Ölçüm Laboratuvarları'nın açılışı vesilesiyle Moritanya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Moritanya ve Türkiye ortak tarihi ve kültürel bağları olan dost ve kardeş iki ülkedir. Ülkelerimiz arasında sağlam temellere dayalı bu kardeşlik bağının her alanda sürdürülmesi değerlidir" şeklinde konuştu.

"Türk yatırımları Afrika ekonomisine katma değer sağlıyor"

Türk yatırımlarının Afrika'da birçok ülkenin ekonomisine katma değer sağladığını vurgulayan Işıkhan, "Karşılıklı yatırımların artırılması, ticaret hacmimizin de artırılmasını sağlayacaktır. Özel şirketlerimizin enerji, madencilik ve altyapı alanlarında yapacakları yatırımlarla Moritanya'nın refahına katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Firmalarımızın Moritanya'daki faaliyetlerinin önünün açılması ve yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması hususunda Moritanya makamlarının desteğine güveniyoruz. Bu yatırımların, istihdam ve işgücü piyasalarına yönelik işbirliğimizi de olumlu yönde destekleyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, bakanlıklar arası işbirliği anlaşması müzakerelerinin tamamlanmasının ardından anlaşmayı imzalamak üzere mevkidaşını Türkiye'ye davet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bilgi, tecrübe ve teknik kapasitesini aktardığı, teknolojik altyapısı ve finansmanı TİKA tarafından üstlenilen; Moritanya Ulusal İş Sağlığı Merkezine (ONMT) bağlı Toksikoloji ve Ölçüm Laboratuvarları Bakan Işıkhan tarafından hizmete açıldı. Laboratuvarın açılışını gerçekleştiren Bakan Işıkhan, törende yaptığı konuşmada ise, Türkiye ile Moritanya arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven, dostluk, kardeşlik ve dayanışma temelinde her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, çalışma hayatının ülkeler arasındaki güçlü ilişkilerin önemli ve stratejik işbirliği alanlarından biri olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Moritanya arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven, dostluk, kardeşlik ve dayanışma temelinde her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Moritanya ile ilişkilerimizi, ikili işbirliğinin de ötesine taşıyarak, Türkiye-Afrika Ortaklık Politikamız çerçevesinde daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Çalışma hayatı da ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerin önemli ve stratejik işbirliği alanlarından biridir. Bu doğrultuda, çalışma hayatında edindiğimiz bilgi, tecrübe ve kurumsal kapasiteyi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı, vicdani ve tarihi bir sorumluluk olarak da görüyoruz. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu laboratuvar da bu anlayışın somut bir tezahürüdür" dedi.

"Laboratuvar ile Moritanya'da İSG hizmetlerinin kalitesi artacak"

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, TİKA ve Moritanya Ulusal İş Sağlığı Dairesi işbirliğinde hayata geçirilen laboratuvar projesinin ortaya koyduğu somut çıktılar ve sağladığı teknik imkanların iki ülke arasındaki güçlü dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu söyleyen Işıkhan, "TİKA'mız bu projenin finansmanını ve teknolojik altyapısını üstlenirken, Bakanlığımızın uzmanları da bilgi, tecrübe ve teknik kapasitesini Moritanyalı kardeşlerimizle paylaşmıştır. Burada yapılacak çalışmaların, Moritanya'da iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bunun yanında, çalışanların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasına ve çalışma hayatındaki standartların daha ileri seviyelere taşınmasına da katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası akreditasyon için de çalışmalar başladı

Laboratuvar açılışındaki katılımcılar ile önemli bir müjdeyi de paylaşan Işıkhan, "Az sonra hizmete açacağımız bu laboratuvarı, uluslararası ölçekte güvenilir ve bölge ülkelerine de hizmet verebilecek bir merkez haline getirmek için yeni bir adım daha atıyoruz. Bu doğrultuda, laboratuvarımızın akreditasyon sürecine hazır hale getirilmesi için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. İnanıyorum ki bu adım, laboratuvarımızın yalnızca ulusal düzeyde değil, bölgesel ölçekte de güvenilir ve referans bir merkez haline gelmesine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.