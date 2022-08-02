MSB'den Odessa Limanı'ndan hareket eden kuru yük gemisine ilişkin açıklama Açıklaması

MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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