MSB'den Odessa Limanı'ndan hareket eden kuru yük gemisine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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MSB'den Odessa Limanı'ndan hareket eden kuru yük gemisine ilişkin açıklama Açıklaması

02.08.2022 18:41
MSB'den Odessa Limanı'ndan hareket eden kuru yük gemisine ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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MSB: 'Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine... MSB: 'Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine... MSB: Ukrayna limanlarından gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin planlamasına devam ediliyor MSB: Ukrayna limanlarından gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin planlamasına devam ediliyor
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı, Karadeniz, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MSB'den Odessa Limanı'ndan hareket eden kuru yük gemisine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB'den Odessa Limanı'ndan hareket eden kuru yük gemisine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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