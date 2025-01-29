MSB: Suriye\'nin Kuzeyinde 14 PKK/YPG\'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Politika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.