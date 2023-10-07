MSB, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini vurduğu anları paylaştı - Son Dakika

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini vurduğu anları paylaştı

Son Güncelleme: 07.10.2023 17:14

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında teröristlerin inlerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. İHA, SİHA ve F-16'larla vurulan terör inleri adeta paramparça oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerini tam isabetle yok etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında teröristlerin inlerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik gerçekleştirdiği hava harekatının görüntülerini paylaştı. İHA, SİHA ve F-16'larla vurulan terör inleri adeta paramparça oldu. "Demirden pençelerimizin dün gece Suriye'nin kuzeyindeki terörist inlerini paramparça ettiği anlar" notuyla paylaşılan görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerini tam isabetle yok etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Sosyal Medya, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini vurduğu anları paylaştı - Son Dakika
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