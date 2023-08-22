MSB: Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş denemesinde bulunan 9 terör örgütü mensubu yakalandı - Son Dakika

MSB: Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş denemesinde bulunan 9 terör örgütü mensubu yakalandı

MSB: Türkiye\'den Yunanistan\'a ve Suriye\'den Türkiye\'ye yasa dışı geçiş denemesinde bulunan 9 terör örgütü mensubu yakalandı
Son Güncelleme: 22.08.2023 11:45

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan kişilerden 7'si PKK/KCK, 2'si FETÖ mensubu olarak belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi hudut kartalları tarafından yakalandı.

Yapılan incelemede, yakalananlardan 7'sinin terör örgütü PKK/KCK, 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MSB: Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş denemesinde bulunan 9 terör örgütü mensubu yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş denemesinde bulunan 9 terör örgütü mensubu yakalandı - Son Dakika
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