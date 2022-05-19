MSB: "Yunanistan makamlarının mesnetsiz iddialarını reddediyoruz" - Son Dakika
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MSB: "Yunanistan makamlarının mesnetsiz iddialarını reddediyoruz"

19.05.2022 16:26
MSB: "Yunanistan makamlarının mesnetsiz iddialarını reddediyoruz"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarının tamamıyla reddedildiği belirtilerek, "Bu mesnetsiz iddiaları ortaya atarak hem kendi halkına hem de tüm dünyaya karşı açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarının tamamıyla reddedildiği belirtilerek, "Bu mesnetsiz iddiaları ortaya atarak hem kendi halkına hem de tüm dünyaya karşı açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, "Yunanistan makamlarının mesnetsiz iddialarını reddediyoruz" başlığıyla yazılı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, "Her türlü akıl ve mantık doğrularını reddeden, tarihi gerçekliği görmezden gelerek çarpıtma çabalarını ısrarla sürdüren Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Bu mesnetsiz iddiaları ortaya atarak hem kendi halkına hem de tüm dünyaya karşı açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz. Yunanistan geçmişe ait yüz karartıcı bir gerçeklik arıyorsa, vahşice Anadolu'yu istila ve işgale kalkışan atalarının kan donduran mezalimiyle yüzleşmelidir. Çocuk, kadın, yaşlı demeden Anadolu'da barbarca katliam yapan Yunanlıların işlediği bu insanlık suçu Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu Raporu'nda yer almış ve Lozan Barış Antlaşması'yla da tespit edilerek, kayıt altına alınmıştır. Her fırsatta Türkiye düşmanlığı gibi suni bir gündem oluşturmaya çalışanlar beyhude bir gayretin içindedirler, bu gerçek dışı söylemlerin Yunan halkına da zarar verdiğinin farkına varmalıdırlar" ifadeleri yer aldı.

(Utku Şimşek/İHA)

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MSB'den 'Pontus' iddialarına tepki: Yunan siyasilerin ahlaksız tavrını kınıyoruz MSB'den 'Pontus' iddialarına tepki: Yunan siyasilerin ahlaksız tavrını kınıyoruz Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına tepki Açıklaması Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına tepki Açıklaması
Kaynak: İHA

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