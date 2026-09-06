MTSO Başkan Adayı Boyraz: Seçim masada değil, sahada kazanılır

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, yaklaşan oda seçimleri öncesinde liste ve komite üyelikleri üzerinden ucuz hesaplar yapıldığını belirterek, oy kullanılacak komitelerde üye yerlerinin değiştirilerek seçim kazanılmaya çalışıldığını söyledi.

Masa başı oyunlarıyla seçim kazanamazsınız

Süreçte yaşanan oy ve komite hesaplarına ilişkin sert açıklamalarda bulunan Mahmut Boyraz, "Oy kullanılacak komitelerde üye yerlerini değiştirerek seçim kazanacaklarını sanıyorlar... Yetmez mi. Seçimle masa başında oynamayın. Malatya artık değişim istiyor. Türlü hilelerle bunu değiştiremezsiniz. Üyelerimizin bize ve ekibimize olan güveninin her geçen gün büyümesi birilerini tedirgin ediyor. Rakip listenin az oy alacağını ve kaybedeceğini düşündüğü meslek komitelerine, kendilerine oy verebileceğinden emin oldukları üyeleri başka gruplardan kaydırarak komitelere sayısal üstünlük sağlamanın hesabını yapıyorlar. Yapmayın! Seçim masada değil, sahada kazanılır" dedi.

En güzel cevabı sandıkta üyelerimiz verecek

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ve tüccar, esnaf ile sanayicinin gerçek bir değişim talep ettiğini ifade eden Boyraz; masa başı hamlelerin ve liste oyunlarının oda üyelerinin özgür iradesine ipotek koyamayacağını kaydetti. Boyraz, sahadan aldıkları destek ve güvenle yollarına kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, tüm bu hamlelere en net cevabın seçim günü sandıkta verileceğini söyledi.