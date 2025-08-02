Mücahit Arınç, Pazarcı Esnafıyla Buluştu

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Alaybey Cumartesi Pazarı'nı ziyaret ederek, pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan programda Arınç, tezgah başındaki esnafa hayırlı işler dileyerek, sorun ve talepleri dinledi. Pazar ziyareti sonrası Mücahit Arınç, Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalbant ve Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay ile birlikte pazarcı esnafıyla kahvaltıda buluştu. Kahvaltı programında hem pazarcıların yaşadığı sorunlar hem de ülke ekonomisinin güncel durumu masaya yatırıldı. Program sonrasında açıklamada bulunan Arınç, ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Ekonomik zorlukların hepimiz farkındayız. Bu zor dönemde vatandaşımızın yanındayız. Sahadayız, dinliyoruz, not alıyoruz. Ancak şunu açıkça ifade etmek isterim: Bu sorunları çözecek olan yine biziz. İnsanımız da bunun bilincinde ve bize güveniyor. Biz de bu güveni boşa çıkarmayacağız"

Manisa'daki saha programlarına devam eden Mücahit Arınç, vatandaşla birebir temas kurarak talepleri yerinde dinlemeyi ve çözüm odaklı politikalar geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti. - MANİSA