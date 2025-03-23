Muğla Belediye Başkanı Aras: İmamoğlu'nun Tutuklanma Süreci Siyasi - Son Dakika
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Politika

Muğla Belediye Başkanı Aras: İmamoğlu'nun Tutuklanma Süreci Siyasi

Muğla Belediye Başkanı Aras: İmamoğlu\'nun Tutuklanma Süreci Siyasi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinin siyasi olduğunu ve Türk yargısına güvenin devam ettiğini belirtti.

23.03.2025 13:21  Güncelleme: 13:24
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhurbaşkanı Aday Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili olarak, "Türk yargısına güveniyoruz ama peşin hüküm kabul edilemez" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı'nı belirlemek için düzenlenen oylama kapsamında Düğerek Mahallesi'nde oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma ve tutuklanma süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bu sürecin siyasi olduğu açık"

Başkan Aras soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiğine dikkat çekerek, "Sözde soruşturmanın gizliliği vardı, ancak bunun nasıl ihlal edildiğini hepimiz gördük. MASAK raporunun üzerinde 'gizli' ibaresi bulunmasına rağmen bugün benim cep telefonuma bile ulaştı. Bir yerlerden geliyor, basında ve sosyal medyada dolaşıyor. Yine aynı şekilde toplanan deliller veya delil olduğu iddia edilen tüm belgeler şu anda basında, televizyonlarda münazara ediliyor. Bu sürecin tamamen siyasi olduğu çok net. İstanbulluların büyük bir teveccühü ile seçilmiş bir belediye başkanının ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı adayının önünün kesilmesi amacıyla düzenlenmiş bir tertip olduğu ortadadır" dedi.

"Türk yargısına güveniyoruz ama algı operasyonları yapılıyor"

Yargı sürecinin devam ettiğini ve herkesin masumiyet karinesine sahip olduğunu belirten Aras, kamuoyunda yürütülen algı operasyonlarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Biz Türk yargısına güveniyoruz. Elbette Yargıtay süreci tamamlanana kadar herkes masumdur. Ancak Türkiye'de öyle bir noktaya geldik ki, sizi şafak operasyonlarıyla veya itibar suikastleriyle suçlu gibi gösteriyorlar. Birilerinin iddiaları ve gizli tanık beyanları üzerinden toplum nezdinde suçlu ilan edilmek isteniyorsunuz. Buna rağmen, masumiyet karinesinin korunması gerektiğine inanıyoruz ve yargılama süreci tamamlanana kadar kimsenin peşin hüküm vermemesi gerektiğini düşünüyoruz". - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Aras, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Muğla Belediye Başkanı Aras: İmamoğlu'nun Tutuklanma Süreci Siyasi - Son Dakika

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