Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Menteşe\'de Vatandaşlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı

Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları çerçevesinde Menteşe'nin Gazeller Mahallesi ziyaretinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Vatandaşların sevgi dolu destek sözleri arasından halka seslenen Aras, "Muğlamızın her bir köşesi canımın içi" dedi.

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, konuşmasında, her ilçede mahalle mahalle yürütülen fizibilite çalışmalarıyla, başta su ve altyapıya yönelik çalışmaların projelendirilerek Muğla'nın tüm altyapı eksikliğini tamamlayarak göreve başlayacaklarını ifade etti.

Eğitime destekler artarak devam edecek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyeleri tarafından eğitime yönelik uygulanan projelerin çeşitlendirilerek arttırılarak devam ettirileceğini ifade ettiği konuşmasında, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün başlattığı çalışmaları Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal ile devam ettireceklerini belirterek "Bahattin başkanımızın başlattığı geleneği devam ettireceğiz. Çocuklarımızın yanındayız. Öğrencilerimizin yanındayız" dedi.

Gençlere yönelik projelerinin de olduğunu ifade eden Ahmet Aras, "Gençlerimiz işsiz kalmayacak." diyerek istihdam ofislerinin kurulacağının bilgisini verdi. Emekçinin, kadınların, esnafların, emeklilerin, kimsesizlerin sesi olmaya geldiğini belirten Ahmet Aras, "Muğla halkını ve Muğla'nın hakkını kimseye yedirmem, burası Muğla, yok öyle yağma" dedi.

"Her zaman yanınızda olacağız"

Aras konuşmasında, "Bizler kimsesizlerin, kimsesi olmaya geldik" diyerek, "Bizler sizlerin evladıyız, Hiçbir şeyden çekinmeyin. Her zaman yanınızda olacağız. Bizler fakir fukaranın, garip, gurebanın belediye başkanı olacağız. Bizler hizmetkar olacağız. Bizler sizlere yoldaş olacağız. Bunun için buradayız. Biz kimseye efendi olmaya, baş olmaya gelmedik arkadaş. Bizleri evladınız olarak kabul ederseniz bizi mutlu edersiniz, sizlere çok güzel hizmetler yapacağız" dedi. - MUĞLA