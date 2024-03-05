Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

Muğla İl Seçim Kurulu tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aday kesin listesi paylaşıldı. 31 Mart Mahalli seçimlere sayılı günler kala Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 18'i siyasi parti ve 3 bağımsız aday olmak üzere toplam 21 aday yarışacak.
Bağımsız adaylar içinde en dikkat çekici isim 2019 yılında da Muğla Büyükşehir Belediyesi için bağımsız aday olan ve mesleğini 'tamirci' olarak bildiren Bisikletli adayı Müşteba Karamanoğlu. 2019 yılındaki Mahalli İdareler seçimlerinde oy kullanan seçmenin yüzde 0,43'lük bölümü olan 2 bin 621 oy alan bisikletli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Karamanoğlu, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde de adaylığını koydu.
Muğla Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan adaylarından İsmail Uslu da Genel Seçimlerde Bağımsız Milletvekili adayı olmuştu. Bağımsız adaylığını açıklayan diğer isim ise Milas'tan Avukat Özkan Kılıç.
Kesin aday listesi şu isimlerden oluştu: Ak Parti Aydın Ayaydın, CHP Ahmet Aras, İyi Parti Metin Ergun, Demokratik Sol Parti Sevinç Erencan, Yeniden Refah Partisi Mehmet Melih Tatlıcı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Yusuf Uludağ, Türkiye Komünist Partisi İsmail Bozkaya, Zafer Partisi Ünal Yiğit, Türkiye Komünist Hareketi Cihan Tan, Bağımsız Türkiye Partisi Öznur Atayeter, Yeni Türkiye Partisi İsmail Fener, Emek Partisi Döndü Taka Çınar, Hür Dava Partisi Kamuran Cengiz, Hak ve Özgürlükler Partisi Semra Arcan Gökçen, Millet Partisi Hüseyin Kara, Demokrasi ve Atılım Partisi Muhsin Erdem, Saadet Partisi Cebrail Tümenci, Vatan Partisi Emre Aykın
Bağımsız Adaylar: Müşteba Karamanoğlu, Av. Özkan Kılıç, İsmail Uslu. - MUĞLA
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