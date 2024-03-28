Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 10 yılda gerçekleştirdikleri hizmetleri anlattı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 10 yılda gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatan 'Hesap Verme' toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Gürün konuşmasında "Hayatımı bu güzel şehre adamaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. 27 yıl hekim, 25 yıl Belediye Başkanı olarak hizmet verdim. Bana güvenerek oy veren ve birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptığı 2 dönemi kapsayan 10 yıllık süreç için hesap verme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Gürün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda hizmetlerin yer aldığı bir sunum yaptı.
Başkan Gürün, "Hayatımın sonuna dek bu kente hizmet etmeye devam edeceğim"
Hizmet sunumunun ardından vatandaşlara seslenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu şehirdeki herkesi bir aile olarak gördüğünü ve hayatının sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Gürün, "Hayatımı bu güzel şehre adamaktan dolayı çok mutluyum. 27 yıl hekim olarak, 25 yıl belediye başkanı olarak Muğla'ya hizmet etme şansı buldum. Bu benim için çok gurur verici bir şey. Öncelikle bana güvenerek oy verene herkese teşekkür ederim. Birlikte çalıştığım tüm çalışma arkadaşlarıma ve Muğlalı hemşerilerime teşekkür ederim. Hepimizin bu kente ve ülkeye bir borcu var. Bu borcu zihinsel ve bedensel olarak bir sorun olmadığı sürece ödemeye devam edeceğim. Ben hakkınız helal etmenizi istiyorum. Hayat devam ediyor. Birlikte aileyiz birlikte mutluyuz" dedi.
Başkan Gürün ayrıca, "Biz her dönemimizin sonunda hesap verme toplantıları yaptık. Bir yöneticinin mutlak hesap vermesi gerektiğini düşündüğümüz için bunu gerçekleştirdik. Genel Başkanımız acil şekilde Muğla'ya gelmeye karar verdi. Maalesef başka gün kalmadığı için bunu gerçekleştirmek sizlere hesap vermek zorundaydık. Bu dönem 2014-2024 yıllarını kapsıyor" diye konuştu.
Gürün, "Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurum olduk"
Başkan Gürün sunumda Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurum olduklarını vurgulayarak, "10 yılda 7 Milyar 152 Milyon TL yatırım yaptık ve bu kamu kuruluşu olarak en fazla yatırım yapan kurum olduk. Şuan da hala 2 Milyar 289 Milyon TL'lik yatırım devam ediyor ve bunun finansmanı hazır. Hiçbir ihaleye parası hazır olmadan çıkmadık. Paramızı hazırlayıp ihale yaptık. İşler düzgün gittiği taktirde 15 gün içinde işi yapanın ödemeleri yapılmıştır. Paralar düzgün ödendiği için bazı işleri daha ucuz yapabiliyoruz. Marmaris'te yapılan yatırımların da borçlarını devraldığımız için biz ödemesini yaptık. Kasada para var dedik. Neden harcamadın yatırım yapmadın dendi. Ancak o paralar hazırlanan projeler için ayrıldı. Örneğin termal tesis ve Fethiye'de büyük bir spor tesisi yapacaktık. Bu para hazırlayıp ihaleye çıkamadığımız yatırımlar için ayrılmıştı. Bir diğer proje ise izni ve yeri gösterilmeyen Bodrum katı atık tesisiydi. Ancak bu izinler ve ihale süreçleri yetişmediği için o para ayrılmıştı" dedi.
Gürün, "Dev altyapı yatırımları yaptık"
Gürün, "Altyapı ile ilgili çok önemli yatırımlar yaptık. Bu sürçte toz ve çamur olduğu konusunda eleştiriler aldık. Ancak özellikle Bodrum'da büyük yatırımlar yaptık. Altyapıdan yararlanma oranı kıyıda yüzde 46 iken şimdi bunu yüzde 91'e yükselttik. Bodrum'un 20-25 yıl sorun çıkarmayacak şekilde altyapısını yaptık. 5 olan içme suyu arıtma tesisini 15'e çıkardık. 237 Milyon Euro kredi bulduk. Bunun 63,5 Milyon Euro'sunu su altyapısını yenileme ve güneş enerjisi yatırımları yapmak için kullanalım dedik. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından imza alamadık. Sorumluluk alnımızda bulunan 2 bin 346 kilometrelik yolda 3 bin 261 kilometre yol çalışması yaptık. Yollarımızın yüzde 98'ini tamamladık"
"Deniz ve Kıyı Temizlikleri En Büyük Önceliklerimizden"
Deniz ve kıyı temizliği konusunda önemli projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Gürün, "Seçim nedeniyle Marmaris'e ve Fethiye'ye tekne getirdik gibi söylemler var. Bunlar tamamen illüzyon. Biz Fethiye Körfezi için teknik raporu yaptık. Burada ne kadar temizlik yapılacak çıkan balçık nereye atılacak ne kadar derine inilecek gibi çalışmaları yaptık. Biz Atık alım teknelerimizle denizden atık toplayarak bu çöpleri bertaraf ediyoruz. 8 atık alım teknemizle tüm yaz boyunca atık alımlarınız yapıyoruz ve bugüne kadar 26 bin 286 tekneye hizmet verdik. Hafriyat atıklarının bertarafı için yeni sahalar inşa ettik ve doğaya atılmasını engellemeye çalışıyoruz. Örneğin Datça'da 5 yıl uğraş verdik hafriyat sahası yeri için. 1 olan saha sayısını 9'a yükselttik. Biz buralarda geri atıkların bertarafını sağlıyoruz. Kum ve çakıl üretimi yaparak yollarda kullanıyoruz. Katı atık sahalarımızda elektrik üretiyoruz. 336 Milyon TL değerinde elektrik üretimi gerçekleştirdik" dedi.
Gürün ayrıca "Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Cengiz Bektaş Kent Belleği, Kent Meydanı, Turgutreis Yaşam Merkezi, Ortaca Cem ve Kültür Evi, Menteşe Otogar, Bodrum Otogar, Yatağan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu, Kızılağaç Akaryakıt İstasyonu, Yağ Hali, Geçici Hayvan Bakımevi, Büyükşehir ve MUSKİ hizmet binaları gibi projeleri hayata geçirdik. Milas Kültür Merkezi ve huzurevi projemiz ise devam ediyor" diye konuştu. - MUĞLA
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