Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı\'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Başkan Aras mesajında, "Basın, toplumun bilgiye erişim hakkını sağlayarak demokrasinin işlerliğini destekleyen ve bireylerin bilinçlenmesine katkıda bulunan vazgeçilmez bir kurumdur. Özellikle yerel basın, kamu yararını gözeten haberleriyle toplumsal hafızanın taşıyıcısı ve yerel yönetimlerin denetleyicisi olma işlevini üstlenerek demokrasinin güçlenmesine hizmet etmektedir. Yerel basınımızın halkın sesi olma konusundaki kararlılığı, toplumun demokratik reflekslerini koruma noktasında büyük bir önem taşımaktadır. Kentimizin sorunlarını gündeme taşıyan, başarılarını duyuran ve halkın bilinçlenmesine katkıda bulunan basın mensuplarımız, kent kimliğinin korunmasında ve güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak günümüzde basın özgürlüğü üzerinde artan baskılar, demokratik değerlere zarar vermekte ve halkın haber alma hakkını tehdit etmektedir. 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye'nin 180 ülke arasında 158'inci sırada yer alması, bu alandaki sorunların ciddiyetini ortaya koymaktadır Gazetecilik, toplumun gözü, kulağı ve vicdanı olma misyonunu taşırken, aynı zamanda karar alıcı mekanizmalar üzerinde denetleyici bir rol üstlenmektedir. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararını önceleyen bir yönetim anlayışının sürdürülebilmesi, eleştirel bir basının varlığı ile mümkündür. Bizler de bu bilinçle, basının özgür ve bağımsız bir şekilde faaliyet göstermesini savunuyor ve eleştiri kültürünü yönetim anlayışımızın temel dinamiklerinden biri olarak görüyoruz.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, özgür, tarafsız ve eleştirel bir basının varlığını demokrasimizin güvencesi olarak değerlendiriyoruz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini yönetim anlayışımızın merkezine yerleştirirken, basının yol gösterici eleştirilerini her zaman dikkate aldığımızı belirtmek isterim. Bu vesileyle, mesleğini büyük bir özveriyle icra eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, özgür ve baskıdan uzak bir çalışma ortamına en kısa sürede kavuşacağınıza yürekten diliyorum" - MUĞLA