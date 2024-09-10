Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle işbirliği için çalışmalar yapıyor

Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ilk günden bu yana belirttiği "Büyükşehir, küçük şehir ayrımı olmayacak" ifadesi üzerine bu konunun gelişimi için çalışmalar sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, ilçe belediyelerini ziyaret ederek birlikte yapılabilecek hizmetler üzerine çalışmalar yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Başkan Ahmet Aras'ın her konuşmasında belirttiği "büyükşehir, ilçe belediyesi ayrımı olmayacak" sözü üzerine, bu konu üzerine ziyaretler gerçekleştiriyor. Büyükşehir ve MUSKİ daire başkanları ile birlikte ziyaretler gerçekleştiren Yılmaz, ilçelerde devam eden hizmetler, yeni projelerin tanıtımı, ortak problemlerin çözümü konusunda işbirliği ve ilçe belediyelerinin taleplerine sağlanabilecek katkılar üzerine bilgi alışverişinde bulunuyor.

Ula ve Yatağan Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştiren Genel Sekreter Yılmaz 10 Eylül'de Milas Belediyesi'nde Başkan Fevzi Topuz ve yöneticileri ile görüşecek. Yılmaz, önümüzdeki günlerde diğer belediyeleri de ziyaret edecek.

"Muğla'da çok güzel şeyler olacak"

Başkan Ahmet Aras'ın vizyonu doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz diyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz açıklamasında "Ula ve Yatağan Belediyesi'ne ziyaretler gerçekleştirdik. Başkanımız Ahmet Aras'ın 'büyükşehir, küçük şehir ayrımı olmayacak' sözünden yola çıkarak yaptığımız çalışmada, belediyelerin güç birliği yaparak, bölgelerine, dolayısıyla Muğla'ya en iyi hizmeti kazandırmasını hedefliyoruz. Dünya Kenti Muğla vizyonu doğrultusunda Muğla'ya kazandıracağımız her hizmet bizi amacımıza bir adım daha yaklaştırıyor. Hedeflerimize ulaşmak için de çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz" İfadelerine yer verdi. - MUĞLA