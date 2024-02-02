Muğla Büyükşehir ve 13 ilçenin Belediye Başkan adayları açıklandı

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir ve 13 ilçenin Belediye Başkan adaylarının tamamı açıklandı.

İlk adaylığı açıklanan ilçe Kavaklıdere olurken, 21 Aralık'ta açıklanan isim AK Parti'de İl Genel Meclisi üyeliği yapan Saffet Karabıyık oldu. 31 Ocak'ta Milas, Ula ve Ortaca'da yapılan temayül yoklamalarında Milas'ta Fevzi Topuz, Ortaca'da Evren Tezcan, Ula'da Mehmet Caner aday oldu. Diğer İlçelerden Dalaman'da Sezer Durmuş, Köyceğiz Ali Erdoğan, Yatağan Mesut Günay ve Datça'da Aytaç Kurt'un daha önce adaylıkları açıklanmıştı.

Adaylıkları açıklanmayan ilçelerden son olarak Bodrum'da Tamer Mandalinci, Fethiye'de Alim Karaca, Marmaris'te Acar Ünlü, Menteşe'de Gonca Köksal ve Seydikemer'de Özgürcan Büyükçoban aday gösterildi.

Mevcut Başkanlar Büyükşehir ve 5 ilçenin başkanı değişti

CHP'de 31 Mart yerel seçimleri öncesi Muğla'da başta Büyükşehir olmak üzere 2019 yerel seçimlerinde kazandığı 6 ilçeden 5 ilçenin Belediye Başkanı değişti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün aday olmadı. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras olurken, Ahmet Aras'tan boşalan koltuğa Tamer Mandalinci aday gösterildi. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar aday olmadı, yerine Aytaç Kurt aday gösterildi. İki dönem Menteşe Belediye Başkanlığı yapan Bahattin Gümüş aday olmasına rağmen aday gösterilmedi ve yerine CHP'nin Muğla'daki tek kadın Belediye Başkan aday olarak Gonca Köksal aday gösterildi. Milas'ta ise Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muhammet Tokat'ın yerine Milas'ta Belediye Başkanlığının yanında CHP Muğla Milletvekili olarak da geçmişte görev yapan Fevzi Topuz üye bazında yapılan temayül yoklamasında sandıktan çıkarak aday oldu. Mevcut Belediye Başkanları içinde koltuğunu koruyan tek isim ise Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca oldu. - MUĞLA