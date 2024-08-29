Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Muğla'da Kadın İstihdamı Ödülleri Dağıttı - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Muğla'da Kadın İstihdamı Ödülleri Dağıttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Muğla\'da Kadın İstihdamı Ödülleri Dağıttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları İstihdam Projesi'nin tanıtım programına katılmak üzere Muğla'ya ziyaret gerçekleştirdi. Program kapsamında, turizm sektöründe ödül alan Duja Hotels öne çıktı.

29.08.2024 23:02
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak ve Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları İstihdam Projesi'nin tanıtım programına katılmak üzere Muğla'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Program kapsamında, Muğla ilinde faaliyet gösteren farklı sektörlerden işletmelere ödüller verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Muğla Valiliği, SGK İl Müdürlüğü'nün düzenlediği bu etkinlikte, "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya; Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları, Kadın İstihdam Sistemi İş Pozitif Tanıtım Programı" çerçevesinde, turizm sektöründe ödül alan tek firma olarak Duja Hotels öne çıktı. Bu ödül, şirketin kadın istihdamı konusundaki çalışmalarının bir takdiri olarak değerlendirildi.

Bakan Işıkhan, Muğla'nın sadece turizmin başkenti olmadığını, aynı zamanda barındırdığı kültürel zenginliklerle de bir medeniyetler beşiği olduğunu vurguladı. BakanIşıkhan, "Muğla, sahip olduğu potansiyeli henüz tam anlamıyla ortaya çıkarabilmiş değil. Ancak, merkezi yatırımlar ve yerel çalışmalar sayesinde bu güzel şehri hak ettiği konuma taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Duja Hotels İnsan Kaynakları Direktörü Semra Kırbaş ise yaptığı açıklamada, kadın istihdamı konusundaki çabalarının bakanlık tarafından ödüllendirilmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Kırbaş, "Kadın istihdamı konusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu alandaki stratejilerimizi uzun vadeli planlarla şekillendiriyoruz ve bu çabalarımızın böylesi anlamlı bir ödülle taçlandırılmasından gurur duyuyoruz" dedi.

Duja Hotels turizm sektöründe kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarıyla, bölgedeki diğer işletmelere de örnek teşkil ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Muğla'da Kadın İstihdamı Ödülleri Dağıttı - Son Dakika

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