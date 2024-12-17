Muğla'da Kent Vergisi Talebi ve Dirençli Şehir Hedefleri - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Muğla'da Kent Vergisi Talebi ve Dirençli Şehir Hedefleri

Muğla\'da Kent Vergisi Talebi ve Dirençli Şehir Hedefleri

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz aylarında Muğla'nın artan nüfusunun yarattığı sorunlar için 'kent vergisi' çıkarılmasını talep etti. Ayrıca, dirençli şehirlerin oluşturulması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

17.12.2024 15:46  Güncelleme: 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) 6'ncı Uluslararası Dirençlilik Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Muğla'nın yaz aylarında yerli ve yabancı turist ile birlikte nüfusunun 7-8 milyona çıktığını belirterek, bu sayının altyapı, su trafik gibi sorunları da beraberinde getirdiğini belirterek 'Kent vergisi' çıkarılmasını istedi.

TBB koordinasyonunda düzenlenen 6. Uluslararası Dirençlilik Kongresi, 'Sürdürülebilir Güçlü Gelecek' temasıyla Ankara'da başladı. TBB hizmet binasında gerçekleştirilen kongre; afet riskleri, dirençlilik ve iklim değişikliği ele alınarak kentlerde dirençliliğin artırılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Başkan Aras: "Kent Vergisi çıkarılmalı"

Turizm ile ilgili en büyük problemin dengesiz bir nüfus olduğunu kaydeden Başkan Aras, "Yaz döneminde yurt içinden ve yurt dışından 7-8 milyon civarında turist ağırlıyoruz. Bunun suyumuza, kanalizasyona, doğal kaynaklara, trafiğe getirdiği yük ortada. Bu yükü azaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendi vatandaşlarımızın konforu için kullandığı bütün her şeyi turistler de kullanıyor ama bunun karşılığında bize bir kuruş gelmiyor. Kent vergisi çıkarılsın diye çalışmalarımızı sunduk" dedi.

Başkan Aras: "Kentleşme hızlanıyor, dirençli şehirler için sosyal eşitsizlikleri de çözmeliyiz"

Başkan Aras, "Kentleşme çok hızlandı ve bu durum birçok sorunu beraberinde getiriyor. BM'nin açıklamasına göre 2050'de toplumun yüzde 68'i kentlere taşınacak. Bu yüzden gerekli önlemleri alıp dirençli kent oluşturma konusunda çalışma yapmamız gerekmektedir. Dirençli kent sadece günümüzdeki sorunları çözmek anlamında değil, aynı zamanda kentleri geleceğe hazırlamak anlamında da kullanılıyor. Muğla'nın yüzde 68'ine maden arama ruhsatı verilmiş durumda. Doğamızı korumak için doğal afetlerin yanı sıra maden sahalarına karşı da mücadele ediyoruz. Dirençli kentler oluştururken, sosyal eşitsizliklerin giderilmesi de büyük önem taşıyor. Belediyelerimiz, bu eşitsizlikleri azaltmak için çeşitli projeler üzerinde çalışıyor"

Başkan Aras: "Dirençli Kent hedefi için MUPA'dan faydalanacağız"

Başkan Aras, "Dirençli kentler olarak her kentin kendi dinamiği var bizim dinamiğimiz tarım, turizm, kıyılar ve tabii ki kentin tarihi doğal güzellikleri. Her şeyin başı planlama biz de Muğla Planlama Ajansı'mızı kurduk. Planlama ajansı üzerinden veri topluyoruz ve o verileri işliyoruz. Bunları karar destek mekanizmalarına ve politikalara çeviriyoruz. Dirençli kent vizyonu için de MUPA'nın çalışmalarından faydalanacağız " ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: "Muğla'da yaşanan su sorununu denizden arıtma yöntemiyle çözeceğiz"

Finansman desteğinin çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Aras, "Muğla'da yaşanan su sorunu denizden arıtma yöntemiyle çözeceğiz. İlk planda günlük 21 metreküplük üretim yapabilecek bir tesis kuracağız. Üniteler halinde bir tesis olacağı için önümüzdeki süreçte kapasitesini arttırabiliyoruz. Aynı zamanda patlayan tüm boru hatlarını değiştiriyoruz. Yaklaşık 270 milyon liralık bir boru alımı gerçekleştirdik. 2011 yılında yapılan hatlar, mevcut nüfusun su ihtiyacını karşılamak için gerekli olan basınca dayanacak kapasiteye sahip değil. Onu da çözüyoruz. Birde yaptığımız arıtma tesislerinin hepsine geri dönüşüm mekanizmaları yerleştiriyoruz. Bu mekanizmayla gri suyu birçok alanda kullanıyoruz. Bizim suyumuz artık kritik seviyede, tüm ihtimalleri değerlendirmeliyiz " diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ahmet Aras, Politika, Çevre, Yaşam, Ege, Son Dakika

Son Dakika Politika Muğla'da Kent Vergisi Talebi ve Dirençli Şehir Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:17 Ameliyata alınan Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur’dan açıklama var Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:38:39. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Kent Vergisi Talebi ve Dirençli Şehir Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.