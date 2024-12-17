Muğla\'da Kent Vergisi Talebi ve Dirençli Şehir Hedefleri

Politika

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) 6'ncı Uluslararası Dirençlilik Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Muğla'nın yaz aylarında yerli ve yabancı turist ile birlikte nüfusunun 7-8 milyona çıktığını belirterek, bu sayının altyapı, su trafik gibi sorunları da beraberinde getirdiğini belirterek 'Kent vergisi' çıkarılmasını istedi.

TBB koordinasyonunda düzenlenen 6. Uluslararası Dirençlilik Kongresi, 'Sürdürülebilir Güçlü Gelecek' temasıyla Ankara'da başladı. TBB hizmet binasında gerçekleştirilen kongre; afet riskleri, dirençlilik ve iklim değişikliği ele alınarak kentlerde dirençliliğin artırılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Başkan Aras: "Kent Vergisi çıkarılmalı"

Turizm ile ilgili en büyük problemin dengesiz bir nüfus olduğunu kaydeden Başkan Aras, "Yaz döneminde yurt içinden ve yurt dışından 7-8 milyon civarında turist ağırlıyoruz. Bunun suyumuza, kanalizasyona, doğal kaynaklara, trafiğe getirdiği yük ortada. Bu yükü azaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendi vatandaşlarımızın konforu için kullandığı bütün her şeyi turistler de kullanıyor ama bunun karşılığında bize bir kuruş gelmiyor. Kent vergisi çıkarılsın diye çalışmalarımızı sunduk" dedi.

Başkan Aras: "Kentleşme hızlanıyor, dirençli şehirler için sosyal eşitsizlikleri de çözmeliyiz"

Başkan Aras, "Kentleşme çok hızlandı ve bu durum birçok sorunu beraberinde getiriyor. BM'nin açıklamasına göre 2050'de toplumun yüzde 68'i kentlere taşınacak. Bu yüzden gerekli önlemleri alıp dirençli kent oluşturma konusunda çalışma yapmamız gerekmektedir. Dirençli kent sadece günümüzdeki sorunları çözmek anlamında değil, aynı zamanda kentleri geleceğe hazırlamak anlamında da kullanılıyor. Muğla'nın yüzde 68'ine maden arama ruhsatı verilmiş durumda. Doğamızı korumak için doğal afetlerin yanı sıra maden sahalarına karşı da mücadele ediyoruz. Dirençli kentler oluştururken, sosyal eşitsizliklerin giderilmesi de büyük önem taşıyor. Belediyelerimiz, bu eşitsizlikleri azaltmak için çeşitli projeler üzerinde çalışıyor"

Başkan Aras: "Dirençli Kent hedefi için MUPA'dan faydalanacağız"

Başkan Aras, "Dirençli kentler olarak her kentin kendi dinamiği var bizim dinamiğimiz tarım, turizm, kıyılar ve tabii ki kentin tarihi doğal güzellikleri. Her şeyin başı planlama biz de Muğla Planlama Ajansı'mızı kurduk. Planlama ajansı üzerinden veri topluyoruz ve o verileri işliyoruz. Bunları karar destek mekanizmalarına ve politikalara çeviriyoruz. Dirençli kent vizyonu için de MUPA'nın çalışmalarından faydalanacağız " ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: "Muğla'da yaşanan su sorununu denizden arıtma yöntemiyle çözeceğiz"

Finansman desteğinin çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Aras, "Muğla'da yaşanan su sorunu denizden arıtma yöntemiyle çözeceğiz. İlk planda günlük 21 metreküplük üretim yapabilecek bir tesis kuracağız. Üniteler halinde bir tesis olacağı için önümüzdeki süreçte kapasitesini arttırabiliyoruz. Aynı zamanda patlayan tüm boru hatlarını değiştiriyoruz. Yaklaşık 270 milyon liralık bir boru alımı gerçekleştirdik. 2011 yılında yapılan hatlar, mevcut nüfusun su ihtiyacını karşılamak için gerekli olan basınca dayanacak kapasiteye sahip değil. Onu da çözüyoruz. Birde yaptığımız arıtma tesislerinin hepsine geri dönüşüm mekanizmaları yerleştiriyoruz. Bu mekanizmayla gri suyu birçok alanda kullanıyoruz. Bizim suyumuz artık kritik seviyede, tüm ihtimalleri değerlendirmeliyiz " diye konuştu. - MUĞLA